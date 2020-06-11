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تعليم

للطلاب الوافدين.. عضوية مجانية ببنك المعرفة المصري.. شارك عبر هذا الرابط

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:43 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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نهلة الشربيني
دعت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  الطلاب إلى الحصول على عضوية بنك المعرفة المصري مجانا، في إطار مبادرة ادرس في مصر. 

ونشرت الإدارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أكبر مكتبة الكترونية "بنك المعرفة المصري"  هيساعدك تخلص الأبحاث في كل المجالات اللي محتاجها لو طالب في الجامعة أو دراسات عليا 🎓 وعشان كده مبادرة #ادرس في مصر بتقدم خدمة العضوية المجانية للطلبة الوافدين في بنك المعرفة المصري".


ويتك الاشتراك عن طريق ملء الاستمارة دي  https://forms.gle/RUDQehG3BAufNo2F8 


وخلال أيام يتم ارسال موافقة عضويتك على الايميل:

And wait for your membership details.
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