للطلاب الوافدين.. عضوية مجانية ببنك المعرفة المصري.. شارك عبر هذا الرابط

دعت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، الطلاب إلى الحصول على عضوية بنك المعرفة المصري مجانا، في إطار مبادرة ادرس في مصر.





ونشرت الإدارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أكبر مكتبة الكترونية "بنك المعرفة المصري" هيساعدك تخلص الأبحاث في كل المجالات اللي محتاجها لو طالب في الجامعة أو دراسات عليا 🎓 وعشان كده مبادرة #ادرس في مصر بتقدم خدمة العضوية المجانية للطلبة الوافدين في بنك المعرفة المصري".









ويتك الاشتراك عن طريق ملء الاستمارة دي https://forms.gle/RUDQehG3BAufNo2F8









وخلال أيام يتم ارسال موافقة عضويتك على الايميل: