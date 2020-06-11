مصطفى بكري: قضية سد النهضة مسألة وجود للمصريين ..فيديو

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن وزيرة الخارجية السودانية حملت المسئولية إلى إثيوبيا فيما يحدث بسبب سد النهضة وموفق السودان يتطابق مع الموقف المصري.









وأضاف مصطفي بكري، أثناء حواره التلفزيوني ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أننا قبلنا بحصة من المياه أقل من حصتنا الطبيعية؛ احتراما للمصالح الإثيوبية، مؤكدا أن القضية مسألة وجود بالنسبة إلى المصريين.









وأوضح مصطفي بكري ، أننا لم نتوصل إلى حل في أزمة سد النهضة مع إثيوبيا؛ وسنلجأ للجهات الدولية لاتخاذ موقف واضح ومحدد تجاهها.





وتابع مصطفى بكري هناك أكثر من 600 ألف أسرة في قلق بسبب امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن هناك إجراءات صحية تم عملها للحفاظ على صحة الطلاب، ولكن هناك مخاوف مازالت متواجدة.





واستكمل أن المواطنين كان لديهم أمل في تأجيل امتحانات الثانوية العامة لفترة من الزمن حتى يطمئنوا ولكن هناك إصرارًا على إتمام الامتحانات في موعدها يوم 6/21.



