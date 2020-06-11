أحمد صديق: الأهلي تعامل بقسوة مع حسام عاشور وتمنيت بقاء أحمد فتحي ..فيديو

كشف أحمد صديق نجم

الاهلي

السابق، عن رأيه في قرار النادي

توجيه الشكر لـ حسام عاشور نجم وقائد الفريق ليرحل عن الفريق بعد مسيرته ممتدة لأكثر من 12 عاما.

بشأن