أحمد صديق: الأهلي تعامل بقسوة مع حسام عاشور وتمنيت بقاء أحمد فتحي ..فيديو

كشف أحمد صديق نجم الاهلي السابق، عن رأيه في قرار النادي بشأن توجيه الشكر لـ حسام عاشور نجم وقائد الفريق ليرحل عن الفريق بعد مسيرته ممتدة لأكثر من 12 عاما.
وأكد أحمد صديق، في تصريحات متلفزة بقناة "أون تايم سبورت 1"، أن الأهلي تعامل بقسوة مع حسام عاشور.
وأضاف احمد صديق أن عاشور قدم الكثير لـ النادي الأهلي لذلك لا يجب أن يمحي فيديو بسيط ذلك التاريخ الكبير.
أما عن رأيه في رحيل احمد فتحي عن الأهلي فأكد أنه كان يتمنى بقاءه في الفريق، وأن ينهي مسيرته في الفريق الأحمر، مشيرا إلى أنه في النهاية من حقه أن يبحث عن مصلحته.
وأضاف أنه يحب احمد فتحي عندما لعبا معا داخل الفريق من قبل.