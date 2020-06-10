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رياضة

قناة الأهلي تدعم خالد الغندور بعد إصابة ابنته بـ كورونا.. والأخير يرد

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:20 م
خالد الغندور
خالد الغندور
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عمرو الحلوانى
دعمت قناة الأهلى، الإعلامى خالد الغندور نجم نادى الزمالك الأسبق بعد إصابته نجلته بفيروس كورونا .

وكتبت قناة الأهلى قائلة: "قناة الأهلي تتمنى الشفاء العاجل لابنة الإعلامي خالد الغندور بعدما أعلن إصابتها بفيروس كورونا " .

ورد خالد الغندور عبر صفحته الشخصية قائلا: " مبادرة طيبة من قناة النادى الأهلي، ربنا يشفيها ويعافيها بإذن الله تعالي " .

وقرر الإعلامي خالد الغندور الاعتذار عن الظهور خلال برنامج " زملكاوى " اليوم بعد إصابة نجلته بفيروس كورونا.

وأكد الغندور إصابة نجلته بفيروس كورونا بعد ثبوت عينة " التحليل " إيجابي " .

وأعلن الغندور عدم ظهوره اليوم عبر برنامج زملكاوى مطالبا الجميع بالدعاء لإبنته لتخطى هذا الموقف الصعب .

قناة الأهلي تدعم خالد الغندور بعد إصابة ابنته بـ كورونا.. والأخير يرد
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