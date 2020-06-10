قناة الأهلي تدعم خالد الغندور بعد إصابة ابنته بـ كورونا.. والأخير يرد

دعمت قناة الأهلى، الإعلامى خالد الغندور نجم نادى الزمالك الأسبق بعد إصابته نجلته بفيروس كورونا .





وكتبت قناة الأهلى قائلة: "قناة الأهلي تتمنى الشفاء العاجل لابنة الإعلامي خالد الغندور بعدما أعلن إصابتها بفيروس كورونا " .





ورد خالد الغندور عبر صفحته الشخصية قائلا: " مبادرة طيبة من قناة النادى الأهلي، ربنا يشفيها ويعافيها بإذن الله تعالي " .





وقرر الإعلامي خالد الغندور الاعتذار عن الظهور خلال برنامج " زملكاوى " اليوم بعد إصابة نجلته بفيروس كورونا.





وأكد الغندور إصابة نجلته بفيروس كورونا بعد ثبوت عينة " التحليل " إيجابي " .





وأعلن الغندور عدم ظهوره اليوم عبر برنامج زملكاوى مطالبا الجميع بالدعاء لإبنته لتخطى هذا الموقف الصعب .



