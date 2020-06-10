AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نادي الزمالك يتقدم ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة الأهلي

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:53 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
تقدم مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ببلاغ إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد ما وصفها بتجاوزات قناة النادي الأهلي في حق النادي ومجلس إدارته.

ونشر المستشار مرتضى منصور على  صفحته الشخصية على موقع فيس بوك أنه تقدم ببلاغ واستنكر فيه المحتوى الذي تقدمه قناة النادي الأهلي ضده بالاضافة لاستضافتها أحد الأشخاص المأجورين للإساءة لنادي الزمالك ومجلس إدارته على حد وصفه."

وكان نادي الأهلي قد قام بشكوى رئيس نادي الزمالك وقناته للمجلس الأعلى للإعلام، طالبًا منه أخذ موقف حاسم تجاه تجاوزات مرتضى منصور.

ومن المقرر أن يعود النشاط الرياضي بشكل تدريجي بدءً من منتصف شهر يونيو الجاري، بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور يتقدم بشكوى رسمية لـ الفيفا ضد جماهير الأهلي.. فيديو

بعد تقدمه ببلاغ ضده.. مرتضى منصور: رامز مكانه مستشفى الأمراض العقلية

إيقاف رامز مجنون رسمي.. الأعلى للإعلام يحقق ومرتضى منصور يلجأ للقضاء وتحرك عاجل من البرلمان

رفضَ خالد الغندور واختار رامز.. تفاصيل أزمة طارق حامد مع مرتضى منصور.. فيديو

بسبب مرتضى منصور.. الأهلي يشكو قناة الزمالك لـ الأعلى للإعلام

أخبار نادي الزمالك.. شكوى من الأهلي بسبب مرتضى منصور وأخرى من أشيمبونج.. ومهاجم على أعتاب الأبيض

ترشيحاتنا

مفاوضات سد النهضة.. الري السودانية: إثيوبيا وعدت بتقديم مقترح كامل بشأن الأزمة

‏الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية.. تفاصيل

للعظام والقلب والغدة الدرقية.. اعرف فوائد الأوميجا وأنواعها

صحة البرلمان: ارتفاع درجات الحرارة يساعد في انحسار كورونا

قفز في نهر النيل.. غرق تاجر مخدرات أثناء هروبه من الشرطة بسوهاج

داعية لـ الحذر الكامل..الصحة العالمية: معظم سكان الشرق الأوسط معرضون للإصابة بـ كورونا

AdvertisementS

رغم كورونا.. مصطفى محمد نجم الزمالك يحتفل بزواجه

مصير الأهلي والزمالك .. الكاف يحدد مواعيد مباراتى نصف نهائى أبطال إفريقيا

بعد استئذان الخطيب.. فايلر يترك الأهلي ويغادر إلى سويسرا

الأهلي يسأل رئيس مجلس النواب: كيف نحصل على حقوقنا المشروعة والحصانة تعطل تفعيل القانون؟

نادي الزمالك يتقدم ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة الأهلي

اتهامات الخماسية غريبة.. شوبير: عمرو الجنايني سيتبرع براتبه لصندوق تحيا مصر

كورونا يضرب الجبلاية.. ننشر أسماء المصابين فى اتحاد الكرة

طلعت يوسف: عدم تتويج الأهلى بالدوري حال إلغائه قصور فى لائحة اتحاد الكرة

5 أمور تميز "السد العالي" عن أي لاعب.. فكري صالح يوجه نصيحة لـ عصام الحضري.. ويحدد أفضل حارس وخطته لعودة الدوري والمتضرر حال إلغاء المسابقة| حوار

الاتحاد السكندري: علاقاتنا طيبة بالأندية الشعبية ولسنا طرفا في الصراع بين القطبين

الصبر نفد.. الأهلي يطالب الأعلى للإعلام بموقف حاسم تجاه تجاوزات رئيس الزمالك

للحفاظ على القيم والأخلاق.. تفاصيل اجتماع وزيري الشباب والرياضة والإعلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقوي المناعة و يحمي من الأنفلونزا.. 10 فوائد مذهلة لـ الزنك

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة راندا رياض في عقد قرانها على محمد الشرنوبي

بإطلالة صيفية.. يارا تستعرض جمالها فى أحدث ظهور