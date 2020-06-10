نادي الزمالك يتقدم ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة الأهلي

تقدم مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ببلاغ إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد ما وصفها بتجاوزات قناة النادي الأهلي في حق النادي ومجلس إدارته.





ونشر المستشار مرتضى منصور على صفحته الشخصية على موقع فيس بوك أنه تقدم ببلاغ واستنكر فيه المحتوى الذي تقدمه قناة النادي الأهلي ضده بالاضافة لاستضافتها أحد الأشخاص المأجورين للإساءة لنادي الزمالك ومجلس إدارته على حد وصفه."





وكان نادي الأهلي قد قام بشكوى رئيس نادي الزمالك وقناته للمجلس الأعلى للإعلام، طالبًا منه أخذ موقف حاسم تجاه تجاوزات مرتضى منصور.



