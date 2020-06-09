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رياضة

مرتضى منصور: كارتيرون يوقع على تجديد عقده مع الزمالك السبت

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:33 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، سيجدد تعاقده ويوقع على العقود يوم السبت المقبل.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" كارتيرون سيوقع على العقد السبت المقبل بعد الاتفاق على جميع الأمور للتجديد".

وأوضح:" السبت المقبل سيشهد صرف جميع المستحقات المالية لجميع لاعبي الفرق في شتى ألعاب النادي".

وشهدت الأيام الماضية ، مفاوضات مكثفة من قبل مسئولى الزمالك مع باتريس كارتيرون لحسم بقائه مع الفريق فى الموسم الكروى الجديد ، وهو الأمر الذى وافق عليه كارتيرون فى ظل رغبته هو الاخر فى البقاء خاصة مع النتائج الجيدة التى يحققها مع الفريق .

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