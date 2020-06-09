مرتضى منصور: كارتيرون يوقع على تجديد عقده مع الزمالك السبت

وأوضح:" السبت المقبل سيشهد صرف جميع المستحقات المالية لجميع لاعبي الفرق في شتى ألعاب النادي".

وشهدت الأيام الماضية ، مفاوضات مكثفة من قبل مسئولى الزمالك مع

لحسم بقائه مع الفريق فى الموسم الكروى الجديد ، وهو الأمر الذى وافق عليه كارتيرون فى ظل رغبته هو الاخر فى البقاء خاصة مع النتائج الجيدة التى يحققها مع الفريق .