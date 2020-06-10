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رياضة

خالد الغندور يعلن إصابة ابنته بـ كورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:09 م
خالد الغندور
خالد الغندور
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حسن العمدة
أعلن الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن إصابة ابنته بفيروس كورونا.
ونشر "الغندور"، عبر صفحته الرسمية "فيس بوك" قائلاً: "إصابة ابنتي بكورونا والحمد لله" .

وقام خالد الغندور يوم الأحد الماضي بنشر نتيجة تحليل فيروس كورونا الخاص به، بعد أن أجراه للاطمئنان على حالته الصحية.

وأجرى خالد الغندور، تحاليل pcr التي توضح المصابين بـ فيروس كورونا، حتى إن لم تظهر عليهم الأعراض.

يُذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفًا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرّر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.


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