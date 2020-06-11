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أخبار العالم

لبنان يسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:22 م
صدى البلد
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أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 1402 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت). 
وأشارت الوزارة - في بيان اليوم /الخميس/ - إلى تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 31 حالة، معظمهم من المتقدمين في العمر وكانوا يعانون أمراضا مزمنة.
وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 2142 فحصا شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.

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