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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فنانة مصرية تفوز بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان بريكس السينمائي في روسيا

رنا خطاب
رنا خطاب

فازت الممثلة المصرية رنا خطاب عن دورها في فيلم جحر الفئران للمخرج محمد السمان بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان بريكس السينمائي في روسيا.


جاء ذلك في بيان للشركة الموزعة للفيلم اليوم /الجمعة/، مشيرة إلى أن المهرجان يُعد جزءًا من مهرجان موسكو السينمائي الدولي.


شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، كما شهد عرضه الدولي الأول بمهرجان عمان السينمائي الدولي.


بدأت رنا الخطاب مسيرتها في إذاعة "نجوم إف إم" ثم ظهرت في عدة أعمال تلفزيونية ومسرحية مثل مسرحية الحفيد وأحفاد ريا وسكينة، ومسلسل ب100 وش ولمس أكتاف، وأحدثهم دور "سالي" في مسلسل العتاولة في الموسم الرمضاني الذي انتهى لتوه.


يحكي فيلم جحر الفئران قصة خلود الشابة التي تضطر لمخالفة مبادئها للحصول على سبعة آلاف جنيه يتوقف عليهم مصير استقرار أسرتها بالكامل. الفيلم من بطولة رنا خطاب ومحمد يوركا وحنان حلمي، ومن تأليف وإخراج وإنتاج محمد السمان، الذي سبق له الحصول على جائزة ساويرس الثقافية لأفضل سيناريو عن فيلم أرضيون عام 2022، ومدير تصوير محمود النمر.
 

 

 

رنا خطاب محمد السمان فيلم جحر الفئران مهرجان بريكس السينمائي روسيا

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