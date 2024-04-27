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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان والأقصر.. وقف الملاحة النهرية في النيل وبحيرة ناصر لسوء الأحوال الجوية

الملاحة النهرية في
الملاحة النهرية في النيل

أعطى محافظ أسوان أشرف عطية توجيهاته لكافة الجهات المعنية برفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أي تداعيات لسوء الأحوال الجوية وهبوب العاصفة الترابية التى شهدتها عدة مناطق. 
وأوضح المحافظ، في تصريح اليوم /الجمعة/، أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم وقف حركة الملاحة النهرية في مجرى نهر النيل من أسوان إلى أبو سمبل، وأيضاً ببحيرة ناصر وذلك نظراً لما ترتب على هذه العاصفة الترابية من انخفاض مستوى الرؤية.


ووجه المحافظ إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقى المركبات والسيارات بالطرق السريعة بالتهدئة، وتوخى الحذر، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما طريق (أسوان/ أبو سمبل السياحي)، والطريق الصحراوى الغربى (أسوان/القاهرة). 


إلى أنه يتم متابعة حالة الطقس لحظة بلحظة عبر امكانيات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى، كما أن هناك تواصلا مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولاً بأول.


وفي سياق متصل، تابع محافظ الأقصر مصطفي ألهم موقف الحالة الجوية الحالية من ديوان عام المحافظة ، حيث أصدر توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة الموقف اولا بأول وعدم مغادرة مواقعهم لحين استقرار الحالة الجوية.


كما قامت شرطة المسطحات المائية بإيقاف حركة الملاحة النهرية لإنعدام الرؤية وسرعة الرياح، وإيقاف عبارات الأهالي والمراكب الشراعية ومراكب النزهة لحين تحسن حالة الجو، وقامت إدارة المرور بغلق الطرق الرئيسية بين محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة والطرق التى تم غلقها هى الصحراوى الغربي والصحراوي الشرقى والطريق الزراعي لحين تحسن الجو وهدوء الرياح مع انتشار فرق مرورية متحركه على الطرق ، وتم التنسيق مع ادارة المواقف بالمحافظة لمتابعة خطوط السير الداخلية.


وفى هذا السياق، أعلن محسن الشامى مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث ومسئول الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة عن رفع درجة الاستعداد القصوى بدءا من اليوم وحتي استقرار الحالة الجوية، مضيفا يرجى توخي الحظر وإبلاغ غرفة العمليات والشبكة الوطنية للطوارئ بأى بلاغ في حينه على رقم 0952374903 .

أسوان العاصفة حالة الطقس الأقصر النيل أبو سمبل

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