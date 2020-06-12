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حوادث

بسبب خلافات على مصرف ري.. مساعد وزير داخلية سابق يتعرض لمحاولة قتل بالبحيرة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:54 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى

شهدت إحدى قرى مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، إطلاق أعيرة نارية على مساعد وزير داخلية " سابقًا "، من أحد أبناء عمومته دون حدوث إصابات وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من اللواء أشرف سيف النصر المقرحى مساعد وزير الداخلية السابق، يفيد بأنه أثناء تواجده بأرضه الزراعية قام أحد أبناء عموميته بإطلاق أعيرة نارية عليه، وفر هاربًا.

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وانتقلت القيادات الأمنية بمركز شرطة الدلنجات إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين  للعميد خالد أبو الفضل  مأمور مركز الدلنجات  والرائد محمد الديب رئيس المباحث، وجود  عدد من الطلقات الفارغة.
وبسؤال شهود الواقعة أكدوا قيام أحد أفراد عائلة المجني عليه بإطلاق النيران، لخلافات سابقة بينهم بسبب مصرف ري الأرض الزراعية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4298 لسنة 2020 إداري الدلنجات وأحيل للمستشار محمد أكرم م نيابة الدلنجات الذى باشر التحقيق بإشراف المستشار أشرف ربيع المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، وأمر بضبط  المتهم والسلاح الناري المستخدم في الواقعة.

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