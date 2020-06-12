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اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 12-6- 2020

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:30 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

ينشر "صدى البلد" أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 12 يونيو 2020 وفقا لبورصة الدواجن التى أعلنت عنها شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية. 


وتتراوح أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 23 و24 جنيها للكيلو، ويتراوح لحم أمهات الدواجن البيضاء ما بين 21 و22 جنيها.


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وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 11.50 جنيه إلى 14.50 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 5.25 جنيه والكتكوت البلدي نحو 2 جنيه.


وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرًا يتراوح ما بين 21 و26 جنيها وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح ما بين 38 لـ 40 جنيهًا 


بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والموللر "عمر يوم" سعر 10 و12 جنيها.

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