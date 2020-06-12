جامعة حلوان فى أسبوع.. كلية الصيدلة تدعو لوقف التنمر ضد مرضى كورونا.. فنون تطبيقية تشارك بـ ورش عمل عن التسامح الفكري والنهضة الحضارية

خليك إنسان.. صيدلة حلوان تدعو لوقف التنمر ضد مرضى كورونا

فنون تطبيقية حلوان تشارك أون لاين في ورشة عمل دولية عن التسامح الفكري والنهضة الحضارية

انطلاق الفوج الـ 11 من مبادرة الجامعة معاك لدعم العمالة اليومية بحلوان





أطلقت كلية الصيدلة بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان دعوة إلى وقف التنمر ضد مرضى فيروس كورونا المستجد وذلك تحت شعار " خليك أنسان .. بلاش تنمر.. كورونا مش جريمة"، تحت إشراف الدكتورة إيمان حجاج القائم بعمل عميد الكلية، و الدكتورة فاطمة محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وانطلاقا من أن نشر الوعي هو السلاح الأول لمكافحة تلك السلوكيات السلبية التى يواجهها مرضى كورونا من بعض الأفراد في المجتمع والتي قد تؤدي إلى لجوء البعض إلى إخفاء إصابته أو إصابة فرد من أسرته بالفيروس، تجنبا للوصم الاجتماعي الذي يتعرض له حتى بعد التعافى





شاركت كلية الفنون التطبيقية بـ جامعة حلوان في ورشة العمل الدولية الإلكترونية (التسامح الفكري والنهضة الحضارية).





وتمت المشاركة في ورشة العمل الإلكترونية الدولية بالشراكة بين كلية التربية الأساسية بجامعة ديالي بالعراق والجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية تحت عنوان التسامح الفكري ودوره في النهضة الحضارية، جاءت المشاركة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.





وتضمنت ورشة العمل مداخلات ومناقشات علمية ووجهات نظر مختلفة، واستقراء وتحليل لأهم وأبرز المستجدات الحديثة التي طرأت على ظاهرة التسامح الفكري.





استمرارًا لجهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان في دعم العمالة اليومية، انطلق الفوج الحادى عشر من مبادرة الجامعة معاك لدعم العمالة اليومية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد لمواجهة التداعيات السلبية و الاقتصادية لها، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية بحلوان ومن أبرزها جمعية الخير والتسامح، ورواد التنمية، وذلك تدعيمًا للعمل التنموى للجامعة، حيث قامت الجامعة بتوزيع عدد 200 كرتونة مواد غذائية على الجمعيات الأهلية لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجًا .



