لأول مرة.. استاد دولي لاستضافة البطولات العالمية للخيول العربية بالجيزة

أعلن المستشار محمد فوزي الشرقاوي، مستشار العلاقات الدولية، عن تدشين أكبر مشروع وطني لإنتاج الخيول العربية المصرية من خلال إقامة إستاد دولى للخيول ، والاهتمام بما يسمى سياحة الخيول العربية واستضافة البطولات المحلية والدولية بمحافظة الجيزة .





وقال المستشار محمد فوزي، إنه تم إنشاء إستاد دولي كبير بمنطقة المنصورية على مقربة من الأهرامات ومطار سفنكس الجديد بمحافظة الجيزة لإقامة مباريات المسابقات و المهرجانات المحلية و الدولية للخيول العربية المصرية وسيتم بها بطولات عالمية للحصان العربي التي تقام سنويًا في دول أوروبية لتكون البطولة في منبع السلالة نفسها بالدولة المصرية.













وأضاف فوزي أن الاستاد يسع لاكثر من 220 حصانا في السباق و المهرجان الواحد وبذلك تكون البطولات الدولية العالمية للحصان العربي داخل مصر، وهذا يساعد على جذب الاستثمارت الاجنبية والعربية وتكون مصدرا مهما للعملة الصعبة، بالاضافة الي جذب السياحة الخارجية المعروفة عالميا بسياحة الخيول والتي سوف تدر دخلا كبيرًا للدولة .









واوضح فوزي أن المشروع الإستاد الدولى يعتمد على إنتاج سلالات الخيول العربية خاصة أن سلالة الخيل العربي أصلها يرجع إلى الخيول العربية المصرية، ومن المعروف تاريخيًا أن العائلة المالكة المصرية، التى اسسها محمد على باشا عام 1805م ، قامت بزيادة هذه السلالة بعد واقعة مذبحة القلعة، وتوجيه حملات عسكرية إلى الجزيرة العربية لمحاربة الدعوة الوهابية، و بلاد الشام وعادت الجيوش بإعداد كبيرة من الجياد العربية فزادت إسطبلات تربية الخيول العربية في المعسكرات وفي مزارع الامراء والنبلاء ، وشيوخ القبائل العربية .







