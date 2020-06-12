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فن

بصورة رومانسية .. زوجة باسم ياخور تستعيد ذكريات مسلسل خالد بن الوليد

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:28 م
باسم ياخور وزوجتة
باسم ياخور وزوجتة
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مريم عزت
نشرت رنا الحريرى زوجة الفنان السورى باسم ياخور، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لها بصحبة زوجها من كواليس مسلسل "خالد بن الوليد". 


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نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: 

بس طالعة الصورة تجنن.

بتجننوا ماشاءالله الله يخليكوا لبعض.

حلوين كتير  الله يخليكم لبعض ويحميكم. 

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شارك باسم ياخور في بطولة عشرات المسلسلات العربية، أبرزها "العراب ومذكرات عشيقة سابقة والمرافعة وعلاقات خاصة وجلسات نسائية والولادة من الخاصرة وزمن الخوف".

ولم يقدم بالسينما المصرية سوى فيلم "خليج نعمة" وشارك غادة عادل وأحمد فهمي بطولته، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا. 

ويعرض حاليا برنامج  "أكلناها"  الذى يدخل قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر، رغم أن البرنامج لا يعتمد على الضيوف المصريين.





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