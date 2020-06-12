«ET بالعربي» يعلن خطوبة ابنة أصالة نصري

أعلن برنامج ET بالعربي، من خلال حسابه على تطبيق انستجرام، خطوبة الدكتورة شام الذهبي - ابنة الفنانة أصالة نصري ، على الدكتور المصري معتز نصير.





جاء ذلك، من خلال صورتين، نشرهما حساب البرنامج، تجمع الأولى أصالة وابنتها شام، والثانية بين شام والطبيب معتز نصير، مصحوبتان بتعليق: " #أصالة‬ تحتفل بخطوبة إبنتها شام من الدكتور معتز نصير، وET بالعربي أول من يبارك لـ أصالة بخطوبة إبنتها الوحيدة".





ولم تعلن أي من أصالة نصري ، أو ابنتها شام الذهبي، عن خبر الخطوبة، من معتز نصير الذي ظهر قبل أشهر مع شام، عبر صورة على حسابها على تطبيق انستجرام.





وكانت شام الذهبى، نشرت في شهر فبراير الماضي، صورة عبر انستجرام، بجانب الدكتور معتز نصير، ظهرا فيها فى إحدى المناسبات التي جمعتهما، وعلقت: «دكتورى الوسيم.. عيد حب سعيد، وعقب ذلك تفاعل الجمهور مع الصورة، متسائلين عن هوية الحبيب الجديد، وباحثين عن تفاصيل حياته، وما إذا كانت علاقتهما رسمية».





صورة شام - ابنة أصالة نصري، مع معتز نصير، جاءت بالتزامن مع عيد الحب الماضي، الأمر الذي أكد للكثيرين قصة حبهما، بعد مرور عامين على انفصالها عن زوجها الأول أحمد الجوهر.





معتز نصير، هو طبيب مصري، خريج كلية الطب جامعة عين شمس، وهو أخصائي التجميل والليزر، ولديه عدد من العيادات في مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة.



