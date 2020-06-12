المنتج مصطفى إسماعيل يتعاون مع أصالة ومحمد رحيم في الحب والسلام

تستعد أصالة لإطلاق أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة تحمل اسم "الحب والسلام" من كلمات وألحان محمد رحيم وإنتاج الشركة العالمية للمنتج مصطفى إسماعيل، وتحمل الأغنية عددا من الأفكار والمعاني والرسائل، وهي أن الإنسان أساس كل شيء في الحياة النجاح والصبر والسعادة، وهو من في يده يجعل أرض الله جنة في حين تعامل مع غيره بالحب فسيعم السلام علي الجميع.





وكشف المنتج مصطفى إسماعيل، أن العالم أجمع أن فيروس كورونا مخيف ومجهول ومرعب، وإن شاء الله ينتهي الفيروس من العالم ونعود مثل الأول، ولكن عندما ينتهي رسالتنا من الأغنية هي أن تنتهي الحروب، وأن يتوقف الجميع عن العبث حتى لا نخاف من المستقبل، وهيا بنا جميعًا نحب بعض لذلك فهي أغنية لكل الإنسانية.





وأضاف الأغنية أخذت شهرا من التحضيرات، حيث بدأنا العمل تحديدًا يوم 7 رمضان الماضي والحمدلله انتهينا من تسجيل الأغنية بالصوت الرائع والمتميز للنجمة الكبيرة أصالة، وسيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة في مدينة العالم للفنون بالعاصمة الإدراية وأتقدم بالشكر لكل القائمين على هذه المدينة لدعمهم الفن الراقي واهتمامهم بالأغنية، كونها رسالة سلام للعالم أجمع، وعلى رأسهم اللواء محمد الأمين، والشكر كل الشكر للسيد اللواء أسامة جمال والقائمين علي فندق الماسة.





كما أكد المنتج ورجل الأعمال مصطفي إسماعيل أن هذا الوقت يحتاج للتكاتف؛ لذلك يجب أن يكون الجميع يدا واحدة، وعندما قررت إنتاج الأغنية عن طريق الشركة العالمية، كان بدافع شعوري بالمسئولية تجاه بلدي وعندما تحدثت مع أصالة لتقديمها لم تتأخر ورحبت بالفكرة قائلة "أشعر أنني أبكي وأفرح في نفس الوقت، وهذه الأغنية تعبر عني وعن حياتي كلها من الإرداة والعزيمة والقوة والنجاح والسعادة والصبر والتحمل؛ لذلك قالت إنها أفضل أغنية قدمتها في حياتها من كلمات وألحان.



