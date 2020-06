بـ قميص مخطط.. أسما شريف منير تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

View this post on Instagram

اول ما ابتديت اشتغل علي السوشيل ميديا كان الموضع يبان سهل او هو كان فعلًا سهل عشان كنت بفتح الكاميرا و اقول كل اللي عايزه و خلاص لا كنت بفكر في إضاءة و لا كدر و لا اي حاجه و كانت الناس متفاعلة معايا و برضه هما مكنش بيفرق معاهم و بعد شويه حسيت اني محتاجة اتطور محتوايا و لازم اركز في في الكواليتي اللي بقدمة هنا ابتدا الموضوع ميكنش سهل لاني ابتديت اشتغل مصوره و مونتيرة و اقدم محتواي و اكتبه و نزلت جبت إضاءة و كاميرا و كل تفصيل التصوير، فا ده فضل يأخرني عشان عايزه اقدملكم حاجه محترمة تليق بيكم، انا باقولكم كده عشان حاجتين اول حاجه انا اسفة لو بتاخر عن تقديم الحاجات اللي بتطلبوها مني و تاني حاجه عشان انا محتاجه مصور يساعدني اني اقدم اللي نفسي فيه ، عندي افكار كتير اوي بس متكتفه، خدوا بالكم انا برضه ام و زوجه و عندي التزمات كتيرة فا عشان كده محتاجه مساعده، بشكركم علي متابعتكم ليا و علي دعمكم من اول يوم و اول ڤيديو عملتوا، و هفضل احاول لحد ما اوصل لاحسن طريقة اوصلكم بيها افكاري و اللي جوايا.. اي حد مصور ڤيديو يعمل لنفسه او حد يعرفة تاج لصفحة شغلة عشان نتعاون مع بعض و نبتدي رحلة و نشتغل و نقدم فيها حاجات إيجابية مع بعض..🤍