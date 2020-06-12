بـ قميص مخطط.. أسما شريف منير تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

وتابعت: "بعد شويه حسيت اني محتاجة اطور محتوايا و لازم اركز في في الكواليتي اللي بقدمه هنا ابتدا الموضوع ميكنش سهل لاني ابتديت اشتغل مصوره و مونتيرة و اقدم محتوايا و اكتبه و نزلت جبت إضاءة و كاميرا و كل تفصيل التصوير، فا ده فضل يأخرني عشان عايزه اقدملكم حاجه محترمة تليق بيكم".





بينما أضافت :"انا باقولكم كده عشان حاجتين اول حاجه انا اسفة لو بتاخر عن تقديم الحاجات اللي بتطلبوها مني و تاني حاجه عشان انا محتاجه مصور يساعدني اني اقدم اللي نفسي فيه ، عندي افكار كتير اوي بس متكتفه، خدوا بالكم انا برضه ام و زوجه و عندي التزامات كتيرة فا عشان كده محتاجه مساعده، بشكركم علي متابعتكم ليا و علي دعمكم من اول يوم و اول ڤيديو عملتوا".



