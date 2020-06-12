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مرأة

بـ قميص مخطط.. أسما شريف منير تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:22 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت  الفنانة أسما شريف منير علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة.


وظهرت أسما شريف منير فى الصورة بإطلالة بسيطة ومميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية قميصا مخططا باللون الاوف وايت المقلم باللون الزيتى الغامق،وهو ما تماشى مع لون بشرتها.


وتعد  أسما شريف منير من المشاهير اللاتى يحرصن على مشاركة متابعيهن بمختلف إطلالاتهن،  وقد نالت صورتها الجديدة إعجاب متابعيها على إنستجرام.


وقالت أسما: "أول ما ابتديت اشتغل علي السوشيل ميديا كان الموضوع يبان سهل او هو كان فعلًا سهل عشان كنت بفتح الكاميرا و اقول كل اللي عايزاه و خلاص لا كنت بفكر في إضاءة و لا كدر و لا اي حاجه و كانت الناس متفاعلة معايا و برضه هما مكنش بيفرق معاهم".


وتابعت: "بعد شويه حسيت اني محتاجة اطور محتوايا و لازم اركز في في الكواليتي اللي بقدمه هنا ابتدا الموضوع ميكنش سهل لاني ابتديت اشتغل مصوره و مونتيرة و اقدم محتوايا و اكتبه و نزلت جبت إضاءة و كاميرا و كل تفصيل التصوير، فا ده فضل يأخرني عشان عايزه اقدملكم حاجه محترمة تليق بيكم".

بينما أضافت :"انا باقولكم كده عشان حاجتين اول حاجه انا اسفة لو بتاخر عن تقديم الحاجات اللي بتطلبوها مني و تاني حاجه عشان انا محتاجه مصور يساعدني اني اقدم اللي نفسي فيه ، عندي افكار كتير اوي بس متكتفه، خدوا بالكم انا برضه ام و زوجه و عندي التزامات كتيرة فا عشان كده محتاجه مساعده، بشكركم علي متابعتكم ليا و علي دعمكم من اول يوم و اول ڤيديو عملتوا".

وإختتمت حديثها قائلة :"هفضل احاول لحد ما اوصل لاحسن طريقة اوصلكم بيها افكاري و اللي جوايا.. اي حد مصور ڤيديو يعمل لنفسه او حد يعرفة تاج لصفحة شغلة عشان نتعاون مع بعض و نبتدي رحلة و نشتغل و نقدم فيها حاجات إيجابية مع بعض".
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اول ما ابتديت اشتغل علي السوشيل ميديا كان الموضع يبان سهل او هو كان فعلًا سهل عشان كنت بفتح الكاميرا و اقول كل اللي عايزه و خلاص لا كنت بفكر في إضاءة و لا كدر و لا اي حاجه و كانت الناس متفاعلة معايا و برضه هما مكنش بيفرق معاهم و بعد شويه حسيت اني محتاجة اتطور محتوايا و لازم اركز في في الكواليتي اللي بقدمة هنا ابتدا الموضوع ميكنش سهل لاني ابتديت اشتغل مصوره و مونتيرة و اقدم محتواي و اكتبه و نزلت جبت إضاءة و كاميرا و كل تفصيل التصوير، فا ده فضل يأخرني عشان عايزه اقدملكم حاجه محترمة تليق بيكم، انا باقولكم كده عشان حاجتين اول حاجه انا اسفة لو بتاخر عن تقديم الحاجات اللي بتطلبوها مني و تاني حاجه عشان انا محتاجه مصور يساعدني اني اقدم اللي نفسي فيه ، عندي افكار كتير اوي بس متكتفه، خدوا بالكم انا برضه ام و زوجه و عندي التزمات كتيرة فا عشان كده محتاجه مساعده، بشكركم علي متابعتكم ليا و علي دعمكم من اول يوم و اول ڤيديو عملتوا، و هفضل احاول لحد ما اوصل لاحسن طريقة اوصلكم بيها افكاري و اللي جوايا.. اي حد مصور ڤيديو يعمل لنفسه او حد يعرفة تاج لصفحة شغلة عشان نتعاون مع بعض و نبتدي رحلة و نشتغل و نقدم فيها حاجات إيجابية مع بعض..🤍

A post shared by 𝘼𝙨𝙢𝙖 𝙨𝙝𝙚𝙧𝙞𝙛 𝙢𝙤𝙣𝙚𝙚𝙧 (@asma.sherif.moneer) on

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