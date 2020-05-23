AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

على الأتوبيس.. أسما شريف منير بإطلالة كاجوال تشبة الأطفال

السبت 23/مايو/2020 - 09:13 م
اسما شريف منير
اسما شريف منير
Advertisements
نهى هجرس
شاركت الإعلامية أسما شريف منير متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها بإطلالة كاجوال جذابة.

وظهرت بها أسما شريف منير، بجيب أنيقة وجذابة باللون الأسود، ونسقت معها تي شيرت باللون الأبيض الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها، وأنتعلت حذاء رياضى باللون الأبيض والأسود.


ومن الناحية الجمالية، أعتمدت أسما شريف منير فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذى يبرز جمالها.

كما اختارت ان تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها مع رفع خصلا بسيطة لتبرز عن جمالها وأناقتها.

ووضعت مجموعة من الأكسسوارات بارة عن ساعة لليد وعقد حول الرقبة لأكمال إطلالتها الجذابة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان مكشوف وشعر مبلل.. شاهد أسما شريف منير بإطلالة مثيرة للجدل

بإطلالة ملفتة.. أسما شريف منير تستعرض رشاقتها فى أحدث ظهور لها

لحظة رومانسية.. أسما شريف منير بإطلالة ناعمة مع زوجها

بإكسسوارت من الأناناس على الشعر.. أسما شريف منير تفاجئ متابعيها بإطلالة غريبة

بالتاتو.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا بالأزرق المنقط

ترشيحاتنا

الجمهور يختار عمرو سعد أفضل ضيف شرف في مسلسل الاختيار .. صور

كلب يتسبب في مقتل صاحبه بالدقهلية.. ماذا حدث؟

توقعات.. علماء: فيروس كورونا يختفى من العالم 4 ديسمبر

بعد انتهاء مسلسل الاختيار .. أغنية جديدة من القوات المسلحة تخليدًا لذكرى الشهداء

تعدى جنسيا على رضيعة زوجته.. حبس أم وزوجها بالدقهلية

المشي والعمل وخدمات التوصيل.. حالات السماح بتجول السعوديين فى الحظر الكلى خلال أيام العيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الأتوبيس.. أسما شريف منير بإطلالة كاجوال تشبة الأطفال

فيروس كورونا يصيب الحامل بمخاطر صحية .. أبرزها جلطات دموية

نشرة المرأة والصحة .. هل يزيد هيدروكسي كلوركين خطر الإصابة بكورونا .. هيفاء وهبي تثير الجدل بالحجاب