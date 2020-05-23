على الأتوبيس.. أسما شريف منير بإطلالة كاجوال تشبة الأطفال





وظهرت بها أسما شريف منير ، بجيب أنيقة وجذابة باللون الأسود، ونسقت معها تي شيرت باللون الأبيض الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها، وأنتعلت حذاء رياضى باللون الأبيض والأسود.









ومن الناحية الجمالية، أعتمدت أسما شريف منير فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذى يبرز جمالها.





كما اختارت ان تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها مع رفع خصلا بسيطة لتبرز عن جمالها وأناقتها.





ووضعت مجموعة من الأكسسوارات بارة عن ساعة لليد وعقد حول الرقبة لأكمال إطلالتها الجذابة