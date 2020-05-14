بالبيجامة.. أسما شريف منير تخطف الأنظار.. والجمهور: كأنك باربي

نشرت الفنانة اسما شريف منير علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها جديدة.
وظهرت أسما بإطلالة منزلية بالبيجامة باللون الرمادي ببنطلون كاروهات وتي شيرت رمادي وكارديجان من نفس اللون، وتألقت أسما بغطاء العين الذي يستخدم أثناء النوم.
ومن الناحية الجمالية تألقت اسما بتسريحة شعر بسيطة وانيقة ورفعت جزءا إلي الأعلي والآخر منسدل علي كتفيها، والتقطت الصورة وهي تجلس علي كرسي وتمسك كتاب بيدها.
وكتبت اسما علي الصورة تعليق Feed your soul with Carina's pajamas ! خلي روحك احلي وانهالت عليها التعليقات مجرد نشرها للصورة .
وكانت أبرز التعليقات التي جاءت شكلك باربي واخرون " انتي زي القمر.