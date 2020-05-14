بملابس كلاسيكية.. أسما شريف منير تتألق برفقة والدها.. شاهد





وتألقت أسما شريف منير برفقة والدها بالملابس الكلاسيكية، مرتدية جاكت أنثوي باللون الرمادي ذات الرتوش البيضاء، مع بنطال جينز باللون الكحلي.





كما ظهر الفنان شريف منير بملابس كلاسيكية أيضًا مرتديا قميصا باللون اللبني الفاتح، مع الصديري باللون البني مع بنطال جينز باللون الداكن.





كما ظهرت أسما شريف منير بخصلات الشعر الكيرلي باللون البني، مع ارتداء بعض الإكسسوارات اللافتة كالأقراط باللون الأحمر في الأذن.



