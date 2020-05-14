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مرأة

بملابس كلاسيكية.. أسما شريف منير تتألق برفقة والدها.. شاهد

الخميس 14/مايو/2020 - 03:26 م
أسما شريف منير ووالدها
أسما شريف منير ووالدها
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حياة عبد العزيز
شاركت الإعلامية أسما شريف منير متابعيها بصورة جديدة برفقة والدها الفنان شريف منير، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت أسما شريف منير برفقة والدها بالملابس الكلاسيكية، مرتدية جاكت أنثوي باللون الرمادي ذات الرتوش البيضاء، مع بنطال جينز باللون الكحلي.

كما ظهر الفنان شريف منير بملابس كلاسيكية أيضًا مرتديا قميصا باللون اللبني الفاتح، مع الصديري باللون البني مع بنطال جينز باللون الداكن.

كما ظهرت أسما شريف منير بخصلات الشعر الكيرلي باللون البني، مع ارتداء بعض الإكسسوارات اللافتة كالأقراط باللون الأحمر في الأذن.

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