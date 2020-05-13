شريف منير يعبر عن سعادته من ردود الأفعال عن دوره في «ونحب تاني ليه»

شارك النجم شريف منير جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .





كتب معبرًا عن سعادته من ردود افعال الجمهور على شخصية عبد الله الروبى الذي يجسدها في مسلسل "ونحب تاني ليه :"انا فرحان"





كما تلقي العديد من تفاعل جمهوره على صورته بالتعليقات وجاء ابرزها كالتالي :





بجد روعة روعة





منور يا عالمى





تستحق كل النجاح والله





ويشارك شريف منير في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وعدد من النجوم.



