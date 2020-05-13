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فن

شريف منير يعبر عن سعادته من ردود الأفعال عن دوره في «ونحب تاني ليه»

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:18 ص
شريف منير
شريف منير
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اسماء الحسيني
شارك النجم شريف منير جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

كتب معبرًا عن سعادته من ردود افعال الجمهور على شخصية عبد الله الروبى الذي يجسدها في مسلسل "ونحب تاني ليه :"انا فرحان" 

كما تلقي العديد من تفاعل جمهوره على صورته بالتعليقات وجاء ابرزها كالتالي :

بجد روعة روعة 

منور يا عالمى 

تستحق كل النجاح والله 

ويشارك شريف منير في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وعدد من النجوم. 

‏‎وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.
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