شريف منير يعبر عن سعادته من ردود الأفعال عن دوره في «ونحب تاني ليه»

شارك النجم شريف منير جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .
كتب معبرًا عن سعادته من ردود افعال الجمهور على شخصية عبد الله الروبى الذي يجسدها في مسلسل "ونحب تاني ليه :"انا فرحان"
كما تلقي العديد من تفاعل جمهوره على صورته بالتعليقات وجاء ابرزها كالتالي :
بجد روعة روعة
منور يا عالمى
تستحق كل النجاح والله
ويشارك شريف منير في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وعدد من النجوم.
وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.