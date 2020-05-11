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فن

شريف منير يتلقى ردود أفعال قوية على دوره في ونحب تاني ليه

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:05 ص
صدى البلد
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اسماء الحسيني
‎نشر الفنان شريف منير، صورة جديدة له من مسلسل "ونحب تاني ليه" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب على الصورة معلقًا:"مجدى الروبى #ونحب تاني ليه".

وتفاعل معه جمهوره على الصورة بالتعليقات وجاء أبرزها كالاتي:

انت تنافس نفسك في كل أدوارك رائع مبدع متقمص جدير لكل أدوارك بدون استثناء الغريب في شخصية عبد الله انك تستفز المشاهد بتخلينا نكرهك لكن من جهه تانية احنا متعاطفين جدا معاك حيرتنا يا اخى ..

منور اقسم بالله بتسعدنا 

بحبك جداااا 

‎ويشارك شريف منير في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وعدد من النجوم. 

‎وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.
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