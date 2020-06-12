حرق وتكسير للمحال التجارية.. احتجاجات تضرب بيروت والعنف سيد الموقف.. فيديو

أقدم عدد من المحتجين وسط العاصمة اللبنانية بيروت منذ قليل على إضرام النار في واجهات بعض المحال التجارية وتكسيرها وانتزاع أبوابها، وسط احتجاجات تعود بقوة إلى الشارع اللبناني ضد تردي مستويات المعيشة وانهيار قيمة الليرة اللبنانية.





وعقد مجلس الوزراء اللبناني، صباح اليوم الجمعة، جلسة طارئة بحضور حاكم مصرف لبنان لبحث الأوضاع المالية بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد.





وترأس الاجتماع رئيس الوزراء حسان دياب، وفي حضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووفد من نقابة الصرافين الذي سيحضر جزءا من الجلسة.





وأعلن وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله، فور انتهاء الجلسة، أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بضخ مصرف لبنان الدولار في السوق فورا لدعم العملة الوطنية.





ووفقًا لموقع "لبنان 24"، قال حب الله إنه تم الاتفاق على ضخ الدولارات من مصرف لبنان في السوق والوضع إيجابي.





فيما ذكرت مصادر مطلعة لإذاعة "أو تي في"، أن إقالة رياض سلامة حاكم مصرف لبنان غير واردة وسيُبنى على الجلسة الطارئة في السراي اتخاذ القرارات المناسبة في بعبدا والأولوية هي لضخّ الدولار.