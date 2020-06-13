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مرأة

يشكلون 10% من المجتمع.. تجاهل ذوى الاحتياجات الخاصة في زمن كورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 02:01 ص
كورونا
كورونا
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أسماء عبد الحفيظ

نسى العالم ذوى الاحتياجات الخاصة فى غمرة الانشغال بجائحة الكورونا كوفيد-١٩، وصرح الدكتور مجدى بدران  عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، وخبير علاج الحساسية  صعبة العلاج، بأن  ذوى الاحتياجات الخاصة، يشكلون ١٠% من المجتمع ، و منهم من يعانون من أمراض ربما تمنعهم من الحركة ، ومنهم من لا يستطيع أن يغسل الأيدى أو يستخدم الكمامة  بمفرده، ومنهم من لا يدرك معانى الابتعاد الاجتماعى، مما يجعلهم أكثر عرضة لفيروس الكورونا كوفيد-19.

وأكد بدران أن هناك بعض الأمراض الوراثية التى تحرم بعض ذوى الاحتياجات الخاصة من الاستفادة بالأغذية ، او تجعلهم أقل مناعة  ،و أكثر مرضا بالعدوى الفيروسية .

وأشار إلى أن بعض أطفال الاحتياجات الخاصة يعانون من نقص الخلايا المناعية ،أو الأجسام المضادة المناعية، أو نقص فى بعض وظائف الجهاز المناعى، هم بحاجة لرعاية خاصة توفر لهم 

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التغذية الجيدة، ممارسة الرياضة، اللعب و الترفيه، للحد من التوتر ،الحظر و قلة الحركة ، و انشغال الأسرة عنهم بالكورونا ربما يشعرهم بالاهمال العاطفى ، و إصابتهم بالتوتر والقلق الخوف و  الهلع ، و هذا يقلل أيضا من مناعاتهم .

إغلاق المقاهى ، ومنع الشيشة ، ربما يزيد من التدخين المنزلى ، وتعرض ذوى الاحتياجات الخاصة لكميات ضخمة من أدخنة التبغ ،الذى أثبتت الأبحاث الحديثة أنها لها علاقة خطيرة بزيادة معدلات العدوى و الوفيات بالكورونا، قلة ساعات النوم  تسبب اضطرابات الساعة البيولوجية ،  مما يقلل المناعة و يزيد من مشاكل الكورونا .

كما حذر د. بدران من فوضى بروتوكولات النت  لعلاج الكورونا من غير المختصين ، وهذا يهدد بحرمان الأبرياء من   العلاج الصحيح المناسب لكل حالة  والذى توفره الدولة للمرضى .

وأهاب بالمواطنين تطبيق تدابير الوقاية مثل إتيكيت العطس والسعال ، و غسل الأيدي بالماء والصابون. و استخدام الكمامة حال الخروج من المنزل والتواجد مع مرضى بأى متشابهات   أعراض برد أو إنفلونزا .

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية الوجبات المنزلية الطازجة المتوازنة فى الكم والنوع والألوان ، مما يوفر حوالى 25 ألف فائدة للجهاز المناعى.

ودعا المصريين للحصول على حصة من فيتامين د يوميًا إما بالتعرض  لأشعة الشمس قبل الظهيرة أو بعد العصر ، لأهمية فيتامين د فى رفع المناعة.

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