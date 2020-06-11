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مرأة

بدء التجارب على المتطوعين.. شركة جونسون آند جونسون تعلن عن لقاح جديد لكورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:11 ص
لقاح جديد
لقاح جديد
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أسماء عبد الحفيظ

أعلنت شركة جونسون آند جونسون، مساء أمس الأربعاء، البدء في إجراء تجارب على متطوعين للقاح المحتمل لمرضى فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19-، في النصف الثاني من شهر يوليو.


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وتم تحديد إجراء الشركة تجربتها على المتطوعين فى النصف الثاني من شهر يوليو، حيث وقعت الشركة صفقة الحكومة الأمريكية، لزيادة طاقتها الإنتاجية بشكل كاف، لإنتاج أكثر من مليار جرعة من لقاحها خلال عام 2021.


ومن المقرر أن تختبر الشركة جونسون آند جونسون، اللقاح في مقابل عقار وهمي، لتقييم سلامته والاستجابة المناعية لدى 1045 شخصًا لا يعانون الأمراض، وتتراوح أعمارهم ما بين 18 و55 عامًا، وأشخاص يبلغون أكثر من 65 عامًا أيضًا، حيث تجرى التجارب من خلال الشركة، في الولايات المتحدة الأمريكية، وبلجيكا.


من جانبها تتواصل الشركة مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، للبدء فى تجارب أكبر فى مرحلة متأخرة قبل الموعد الذى تم تحديده فى وقت سابق، وذلك بعد الاعتماد على نتائج الدراسات المبكرة وموافقة الهيئات التنظيمية.

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