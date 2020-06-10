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توقعت 2000 إصابة يوميا فى يوليو.. لجنة مكافحة كورونا تعلن شروط تبرع المتعافين من الفيروس بالبلازما.. فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:47 م
كورونا
كورونا
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البهى عمرو
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن كل متعافي من كورونا  لا يمكنه التبرع بالبلازما بدون عدة شروط خاصة ومن بينها تراوح فترة التعافي من 14 إلى 30 يوما، والا  يعانى من أمراض الكلى المزمنة والمرضى الذين يتناولون الكورتيزون،كاشفا أن الإصابات الشديدة للفئات العمرية، أو أصحاب الأمراض المزمنة وراء عدم شفاء بعض الحالات باستخدام بلازما الدم.

وأضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى « نتابع الأخبار التي ترددت حول احتمالية حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا لكن لا يوجد دليل علمي عليها و لا يوجد دليل على ما يتردد بشأن احتمالية انتهاء الأزمة في مصر خلال شهر وعلى أية حال نتمنى حدوث ذلك».

وأوضح أن الكمامة الجراحية أفضل والقماشية جيدة لكن ليست بنفس الكمامة و سنستغرق شهورا حتى نسجل صفر بفيروس كورونا لكن خلال هذه الفترة لن تستمر الإصابات بنفس المعدلات، مؤكدا أن القيادة المصرية حريصة على مصلحة المصريين وتجري اتصالات على مدار الأربع وعشرين ساعة للحصول على لقاح كورونا فور ثبوت نجاحه.

وكشف أن نسبة وفيات كورونا تصل إلى 6.7% وهي جيدة بالنسبة للدول ذات الكثافة السكانية المماثلة لمصر، و نتوقع زيادة إصابات فيروس كورونا في شهر يونيو لتصل إلى أكثر 2000 يوميا، كما نتوقع ثبات الأعداد خلال الأسبوع الأول من يوليو ثم انخفاضها، هذه مجرد توقعات. 
وقال  ان الشخص الذى يعانى من الكحة والغثيان وحرارة واحمرار فى العين واحتقان عليه الذهاب للطبيب لآن ذلك من أعراض الإصابة بكورونا.

 وأكد أن المسحة الأولى إذا كانت سلبية يتم عمل واحدة أخرى بعد 48 ساعة، وإذا كانت إيجابية يسير على العلاج.

وأوضح حسام حسنى ، أن الأشعة المقطعية على الصدر وتحليل صورة تثبت ما إذا كان الشخص مصاب أو لا ،  أن التزام المواطنين بارتداء الكمامة سيؤدي إلى انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كورونا، وأن حال شعور المريض بأعراض كورونا مع تغير في صورة الدم وعدم تغير في الأشعة وعدم تناول أدوية مثبطة للمناعة أو المعاناة من أمراض مزمنة أو السمنة المفرطة يتم تحويله للعزل المنزلي مع أهمية توافر البيئة المنزلية المناسبة». 

وأكد أهمية الدور المجتمعي في علاج كورونا قائلا: «حينما نشاهد أسعار المستشفيات الخاصة يجب أن نقف احتراما للدولة المصرية التي توفر العلاج للقادرين وغير القادرين».

وتابع «نحن في وقت علاج المصابين، ولا يوجد رفاهية للمواطن للاطمئنان سواء في مصر أو أي دولة أخرى»، مشيرا إلى أن الوقاية من كورونا تتمثل في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتناول فيتامين سي والزنك من مصادرها الطبيعية كالفاكهة والخضراوات.
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