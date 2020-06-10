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برلمان

للعلاج من كورونا.. نائب يطالب بتطبيق تسعيرة التأمين الصحي على المستشفيات الخاصة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:18 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عبد الرحمن سرحان
طالب النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، بإخضاع تكلفة علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة للتسعيرة المنصوص عليها في هيئة التأمين الصحي، مشيرًا إلى أنها فضلًا عن كونها تسعيرة عادلة، إلا أنها تحقق هامش ربح مناسبا لمستشفيات القطاع الخاص.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قانون التأمين الصحي الذي تم إصدار، نص على التعاقد مع المستشفيات الخاصة وفقًا لتكلفة العلاج في التأمين الصحي.

وقالت النائب حاتم عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه سيتقدم، بطلب إحاطة لمناقشة عدم التزام بعض المستشفيات بالقطاع الخاص رفضها علاج كورونا، مؤكدًا أنه أمر خطير يصل لحد المساءلة القانونية.


وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية، بالبرلمان، أن مستشفيات القطاع الخاص، استفادات وما زالت تستفيد من الدولة بشكل كبير، ومن غير المعقول أن تتخلى عن الدولة في ظل جائحة فيروس كورونا، لدرجة أن تصل تكلفة علاج كورونا إلى 40 و 50 ألف جنيه في الليلة الواحدة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بالعمل على إيجاد آلية مناسبة للتعاون المشترك ما بين وزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص بهدف تسخير كافة المنشآت الطبية المتاحة بالدولة للتسهيل على المواطنين فيما يتعلق بتوفير مختلف خدمات الكشف والعلاج والرعاية من الإصابة بفيروس كورونا بتكلفة ملائمة.

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