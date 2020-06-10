تبدأ بتجهيز العلاج.. وزيرة الصحة تكشف مراحل مواجهة فيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، جهود الوزارة في تجهيز جرعات العلاج، وتوزيعها عن طريق القوافل العلاجية والوحدات، وكذلك تجهيز وتوزيع جرعات العلاج لحالات العزل المنزلي والمخالطين، كما أشارت إلى تطور العمل داخل الغرفة المركزية للعمليات، خلال مراحل إدارة الجائحة.





وأوضحت زايد، أنه في المرحلة الأولى لانتشار الفيروس تم إنشاء غرفة مركزية، مكونة من جميع الجهات المعنية للتواصل مع المستشفيات المحددة.





وأشارت إلى أنه في المرحلة الثانية، تمت إقامة نظام مميكن للربط بين المستشفيات المعنية، وغرف الإسعاف والغرفة المركزية للعمليات بوزارة الصحة.

وأضافت أنه في المرحلة الثالثة تم إنشاء غرف عمليات مركزية لكل محافظة يتم ربطها بالغرفة المركزية، على أن تبدأ تشغيلها منتصف الشهر الجاري، وتختص هذه الغرف بتسجيل جميع الحالات الإيجابية للمستشفيات داخل المحافظة، وتوزيع الحالات داخل مستشفيات المحافظة، ومتابعة وتشغيل غرفة عمليات إسعاف المحافظة، ومتابعة حالات العزل المنزلي وصرف الدواء.



