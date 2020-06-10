AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تبدأ بتجهيز العلاج.. وزيرة الصحة تكشف مراحل مواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:07 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، جهود الوزارة في تجهيز جرعات العلاج، وتوزيعها عن طريق القوافل العلاجية والوحدات، وكذلك تجهيز وتوزيع جرعات العلاج لحالات العزل المنزلي والمخالطين، كما أشارت إلى تطور العمل داخل الغرفة المركزية للعمليات، خلال مراحل إدارة الجائحة.

وأوضحت زايد، أنه في المرحلة الأولى لانتشار الفيروس تم إنشاء غرفة مركزية، مكونة من جميع الجهات المعنية للتواصل مع المستشفيات المحددة.

وأشارت إلى أنه في المرحلة الثانية، تمت إقامة نظام مميكن للربط بين المستشفيات المعنية، وغرف الإسعاف والغرفة المركزية للعمليات بوزارة الصحة.
 
وأضافت أنه في المرحلة الثالثة تم إنشاء غرف عمليات مركزية لكل محافظة يتم ربطها بالغرفة المركزية، على أن تبدأ تشغيلها منتصف الشهر الجاري، وتختص هذه الغرف بتسجيل جميع الحالات الإيجابية للمستشفيات داخل المحافظة، وتوزيع الحالات داخل مستشفيات المحافظة، ومتابعة وتشغيل غرفة عمليات إسعاف المحافظة، ومتابعة حالات العزل المنزلي وصرف الدواء.

وأفادت وزيرة الصحة، أنه تم توجيه المرضى لمستشفيات الفرز لعمل الفحوصات والتحاليل، ويتم تحويل الحالات الإيجابية عن طريق التسجيل بالمنظومة إلى مستشفيات العزل، مع إرسال بلاغ إلى المستشفى المستقبلة للحالة، وفي المستشفى تتم متابعة الحالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحديد سقف لتكلفة استقبال المرضى.. مدبولي يوجه بوضع ضوابط للمستشفيات الخاصة المشاركة في علاج كورونا

6 محافظات الأعلى في كورونا.. وزيرة الصحة: 5013 وحدة رعاية توزع العلاج وتتابع المخالطين للمصابين بالفيروس

رئيس الوزراء يتابع إجراءات مواجهة فيروس كورونا.. مدبولي: تفعيل لجنة الأزمات بكل محافظة.. ومرور يومي من المسئولين والجهات الرقابية على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتقديم الخدمة

على مستوى الجمهورية.. وزيرة الصحة: 5013 وحدة رعاية توفر علاجا لحالات العزل المنزلي والمخالطين

وزيرة الصحة: تجهيز 35152 سريرا داخليا بالمستشفيات و2218 جهاز تنفس و3539 سرير رعاية

محافظ أسيوط يتفقد 4 مستشفيات للتأكد من توافر الأدوية.. صور

ترشيحاتنا

في الشيخ زايد.. اليو بادجى يتابع تدريبات لحراس المرمى تحت قيادة الحضري

أكره جسدي .. سيدة تعيش بأمعاء خارج معدتها

خلال ساعات.. أحمد موسى: الحكومة تدرس عودة الكافيهات بدون شيشة | شاهد

ننشر تنسيق الثانوي العام والفني 2020 في 8 محافظات.. الآن

عمر إسلام.. معلومات عن زوج نيللي كريم المستقبلي بعد إعلان ارتباطهما

الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وفوائدها وأرباحها حلال.. دار الإفتاء تجيب عن قيمة زكاتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. تعديل كلاسيكي على تويوتا لاندكروزر FJ40 .. صور

مصمم عالمى.. تفاصيل إطلالة زوجة محمد الشرنوبى فى عقد قرانها

شاهد.. فورد تحصل على براءة اختراع لشباك أمامية جديدة.. صور