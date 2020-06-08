لمواجهة كورونا .. التأمين الصحي: الخدمة تعمل بشكل جيد ومنتظم| فيديو

قال الدكتور إيهاب ابو المجد عضو مجلس إدارة التأمين الصحي الشامل, إن هناك اهتماما كبيرا من الدولة لقطاع مقدمي الخدمات من المستشفيات عن السابق.





أضاف الدكتور إيهاب أبو المجد خلال حواره التليفزيوني في برنامج "صالة التحرير" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية, أن المواطنين يشعرون الان بتحسن الخدمة في المستشفيات عن السابق لانهم ينالون خدمة صحية متكاملة.





وتابع عضو مجلس إدارة التأمين الصحي الشامل, أن تركيز وزارة الصحة بجميع قطاعاتها في الوقت الحالي يكون في عبور مرحلة انتشار جائحة كورونا بمساندة جميع أجهزة الدولة لها.





وأوضح الدكتور إيهاب ابو المجد, أن نظام التأمين الصحي الشامل قد بدأ في محافظة بورسعيد من يوليو الماضي وسوف نكمل عام بعد عدة أسابيع فقط من تواجد النظام هناك وتم إنجاز ما لا يمكن بناءه وتحديثه في عدة أعوام, مضيفا أن الخدمة تعمل بشكل جيد ومنتظم.





وأشار إلي أن شكل نموذج التأمين الصحي الشامل قد أكتمل واستطعنا أن نقدم نموذج طب الأسرة, موضحا أن هناك فقط بعض التعديلات في الانظمة الالكترونية وسوف تكتمل خلال أسابيع قليل في بداية شهر يوليو القادم.