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اللجنة العلمية لفيروس كورونا: وعي الشعب الآن أفضل من الأوقات السابقة ..فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:23 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمرض كورونا المستجد بوزارة الصحة، إن مرحلة الذروة تزيد أثناءها أعداد إصابات فيروس كورونا، ولا نستطيع أن نؤكد أننا وصلنا إلي الذروة ودائما بعد مرحلة الذروة يكون هناك انخفاض في عدد الإصابات.

وأضاف حسام حسني، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن وعي الشعب في هذه الفترة أفضل بكثير من السابق، مؤكدا ضرورة زيادة الوعي لدى المجتمع.

وأوضح حسام حسني، أن أى تقليل في إجراءات الوقاية سيؤدي إلى زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وتابع أن الحظر والحذر الاجتماعي يجب أن يكون من المواطنين، موضحا أننا لم نخرج من موجة فيروس كورونا الأولى ومن الممكن أن ندخل إلى الذروة.

واستكمل "أن المسافة الاجتماعية بين طلاب الثانوية العامة من شأنها منع انتقال العدوى، وستكون هناك وسائل تهوية جيدة، ويجب ألا نفقد حذرنا".
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