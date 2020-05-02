أمل جديد.. رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا: نتائج العلاج باستخدام بلازما دم المتعافين مبشرة

علق الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكفاحة فيروس " كورونا " بوزارة الصحة على بعض العقاقير المستخدمة مؤخرًا في علاج مرضى كورونا بالاضافة لبلازما الدم في علاج بعض الحالات

وقال حسني " بلازما الدم إستغرقت وقت طويل لتجميع البلازما من المتعافين ودخلنا في مرحلة التجارب السريرية ولدينا نتائج مبشرة في تخفيض حدة المرض ".





وعقب على وفاة وكيل طب القصر العيني الدكتور هشام الساكت قائلًا " الراحل وصل المستشفي متأخرا في حالة متاخرة وإستخدمت معه بلازما الدم لكنه كان متأخرًا فحدثت الوفاة وبالتالي لايمكن إعتبار حالة واحدة مؤشر للتجربة ففي المجمل النتائج مبشرة ".





ووجه في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث وتقديم الاعلامية لميس الحديدي رسالة هامة للشعب المصري قائلًا " رسالتي للناس سواء كان تأخير وصول المصابين للمستشفيات لاخطاء فردية تخصص المريض نفسه أو طبية كما حدث مع الصحفي الراحل محمود رياض أن جميع مستشفيات مصر العامة أو الحميات أو الخاصة تخضع للبروتوكول العلاجي ومن يشعر بأي أعراض للمرض يتوجه فورًا للمستشفيات خاصة اصحاب الامراض المزمنة سواء الصدر أو مرضى السكر أو الضغط أن لايتأخر حتى نصل لافضل النتائج ".