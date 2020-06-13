رغم خلافاتنا الكثيرة.. مرتضى منصور: الود كان يسود علاقتي مع محمود طاهر.. فيديو

وأضاف مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" اختلفت مع

كثيرًا ولكنه لم يسلط أحد شباب مواقع التواصل لتوجيه سباب لي وللزمالك مثلما فعل الخطيب".