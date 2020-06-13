رغم خلافاتنا الكثيرة.. مرتضى منصور: الود كان يسود علاقتي مع محمود طاهر.. فيديو

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه رغم اختلافه مع محمود طاهر، رئيس الأهلي السابق، إلا ان علاقتهما كان يسودها الود والاحترام.
وأضاف مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" اختلفت مع محمود طاهر كثيرًا ولكنه لم يسلط أحد شباب مواقع التواصل لتوجيه سباب لي وللزمالك مثلما فعل الخطيب".
وواصل:" رغم خلافي مع طاهر، ذهبت واحتضنته في الامارات عقب فوز الأهلي بلقاء السوبر على حساب الزمالك، لأن الود كان أساس علاقتنا".
يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.
ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.