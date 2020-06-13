AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رغم خلافاتنا الكثيرة.. مرتضى منصور: الود كان يسود علاقتي مع محمود طاهر.. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 12:12 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements
حسن العمدة
قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه رغم اختلافه مع محمود طاهر، رئيس الأهلي السابق، إلا ان علاقتهما كان يسودها الود والاحترام.

وأضاف مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" اختلفت مع محمود طاهر كثيرًا ولكنه لم يسلط أحد شباب مواقع التواصل لتوجيه سباب لي وللزمالك مثلما فعل الخطيب".


وواصل:" رغم خلافي مع طاهر، ذهبت واحتضنته في الامارات عقب فوز الأهلي بلقاء السوبر على حساب الزمالك، لأن الود كان أساس علاقتنا".

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور يتمنى الشفاء لـ حفيد محمود الخطيب.. شاهد

3 من كبار الصحفيين ألفوا كتبا عني.. مرتضى منصور للخطيب: لن تصبح مثلي ولو بعد 100 عام.. فيديو

سيبه هو مش خدام .. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ صالح جمعة .. فيديو

أنا زملكاوي.. فرجاني ساسي: لم أضع أى شروط للتجديد مع الزمالك وحكاية الـ٥٠ مليون جنيه غير صحيحة

ترشيحاتنا

حميات إمبابة تعلن الوصول لذروة انتشار فيروس كورونا.. فيديو

مجلة فرنسية تتوِّج خليفة حفتر وملك الأردن بلقب بطل الشجاعة السياسية

بعد مغادرته القاهرة.. الجزيرة الإماراتي ينهي الجدل بشأن مفاوضاته مع مدرب الأهلي

إحالة رئيس تحرير روزاليوسف للتحقيق بسبب إساءة المجلة للكنيسة الأرثوذكسية

بالتربون وفستان محتشم .. إطلالة نور اللبنانية من أحدث جلسة تصوير

لجنة مكافحة كورونا: بلازما المتعافين لا تصلح للجميع .. ونصل لذروة الإصابات هذا الشهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دخلت الأزهر بالحجاب وعشقت الأقصر.. حكايات الأميرة ديانا في مصر

بعد 80 عامًا.. الكشف عن واقعة تبديل طفلين حديثي الولادة بالخطأ بفضل تحليل DNA

بـ الأصفر الكاجوال.. هايدى موسى تبهر متابعيها بصورة وسط الأشجار