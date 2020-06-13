نزع فتيل الفتن.. مجدي عبد الغني يدعو مرتضى منصور والخطيب للجلوس معا.. فيديو

دعا مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، مرتضى منصور ، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ونظيره بالأهلي محمود الخطيب ، بالجلوس سويًا وإجراء صلح بينهما ونزع فتيل الفتن بين القطبين.





وقال مجدي عبدالغني في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك :" أدعو الطرفان لضبط النفس والهدوء والتصالح ونزع فتيل الفتنة بين الناديين".





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وأكمل:" أتمنى ألا يتحدث طرف على الاّخر وأن يكون رفع شأن ناديهما هو الهدف الأساسي فقط دون التطرق للطرف الاّخر.





وأنهى:" حسن حمدي رئيس الأهلي السابق كان يزور الزمالك، كذلك كمال درويش خلال ولايته للزمالك كان يتجه لزيارة النادي الأهلي"



