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رياضة

نزع فتيل الفتن.. مجدي عبد الغني يدعو مرتضى منصور والخطيب للجلوس معا.. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 12:22 ص
مرتضى منصور ومحمود
مرتضى منصور ومحمود الخطيب
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حسن العمدة
دعا مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ونظيره بالأهلي محمود الخطيب، بالجلوس سويًا وإجراء صلح بينهما ونزع فتيل الفتن بين القطبين.

وقال مجدي عبدالغني في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أدعو الطرفان لضبط النفس والهدوء والتصالح ونزع فتيل الفتنة بين الناديين".


وأكمل:" أتمنى ألا يتحدث طرف على الاّخر وأن يكون رفع شأن ناديهما هو الهدف الأساسي فقط دون التطرق للطرف الاّخر.

وأنهى:" حسن حمدي رئيس الأهلي السابق كان يزور الزمالك، كذلك كمال درويش خلال ولايته للزمالك كان يتجه لزيارة النادي الأهلي"

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.
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