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ليست تظاهرات عفوية.. محلل سياسي: احتجاجات لبنان أمس أشبه بعمل عسكري ممنهج

السبت 13/يونيو/2020 - 12:51 م
احتجاجت لبنان
احتجاجت لبنان
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هاجر إبراهيم
قال لقمان سليم، المحلل السياسي، إن ما شهدته لبنان أمس لم يكن على الإطلاق تظاهرا عفويا يقوم به مواطنون غاضبون من الوضع الاقتصادى، وإنما كان أشبه بعمل شبه عسكري ممنهج قامت به مجموعات معروفة ومحمية فى العمل السياسي.

وأضاف "سليم" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما حدث أمس من تظاهرات كان إجمالا بالرسائل السياسية التى يوجهها فريق حزب الله ومن معه فى كل الأطراف الآخرين، مؤكدا أنها مستعدة للذهاب للمواجهة السياسية إلى حد إحراق البلاد.

وتابع أن تلك المظاهرات بالأمس هى مثل ما شهدته لبنان مؤخرا عندما خرجت مجموعات نفسها وشلت حركة العديد من شوارع بيروت وقامت بأعمال شبيهة بدرجة أقل عنفا.

وأفاد أن ما يجرى الآن فى لبنان من مظاهرات لا يجرى فقط تحت عنوان العنف، بل هو تعبير عن مشروع سياسي، وهو مشروع استكمال الهيمنة على لبنان من خلال تهديده وتنفيذه بتخريب البلاد.

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