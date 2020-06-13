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فيديو جراف

فيديوجراف.. 3 أكلات ومشروبات للوقاية من كورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 08:01 م
وزيرة الصحة الدكتورة
وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
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آلاء حسن
رفع المناعة أصبح محل اهتمام المواطنين بهدف الحماية من الإصابة بكورونا ووزارة الصحة المصرية تحرص على توعية المواطنين وتقدم نصائح باستمرار لوقايتهم من ذلك الوباء.

ونشرت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك الروتين اليومى السليم لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا والصحة حيث نصحت بتناول كوب عصير برتقال بالجزر لاحتوائه الفيتامينات ويعزز الجهاز المناعي.

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ولمزيد من التفاصيل اليكم فيديو جراف عن 3 أكلات ومشروبات للوقاية من كورونا.
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