فيديوجراف.. 3 أكلات ومشروبات للوقاية من كورونا

رفع المناعة أصبح محل اهتمام المواطنين بهدف الحماية من الإصابة بكورونا ووزارة الصحة المصرية تحرص على توعية المواطنين وتقدم نصائح باستمرار لوقايتهم من ذلك الوباء.
ونشرت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك الروتين اليومى السليم لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا والصحة حيث نصحت بتناول كوب عصير برتقال بالجزر لاحتوائه الفيتامينات ويعزز الجهاز المناعي.
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ونشرت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك الروتين اليومى السليم لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا والصحة حيث نصحت بتناول كوب عصير برتقال بالجزر لاحتوائه الفيتامينات ويعزز الجهاز المناعي.
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