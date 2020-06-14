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برلمان

برلماني يطالب بسرعة مناقشة مشروع قانون تكريم الأطباء وأطقم التمريض شهداء كورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:02 ص
طاقم طبى
طاقم طبى
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معتز الخصوصى
طالب النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان مجلس النواب، بسرعة مناقشة مشروع قانون تكريم الأطباء وأطقم التمريض المتوفين بفيروس كورونا.

وأشار كمال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ضرورة مناقشة مشروع القانون فى أسرع وقت ممكن خاصة فى ظل ارتفاع أعداد شهداء الأطباء وهيئة التمريض والعاملين فى الأطقم الطبية خلال الفترة الأخيرة ، وكان اخرها وفاة ممرضة أمس الأول الجمعة بمحافظة السويس لتنضم إلى شهداء الجيش الأبيض.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن شهداء الأطباء لا فرق بينهم وبين شهداء الجيش والشرطة والمدنيين لأنهم فى النهاية يؤدون دورهم فى خدمة بلدهم.

وكان قد قدم النائب عبد الحميد كمال فى 21 أبريل 2020 مشروع تعديل القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم ، وموقع عليه أكثر من ٦٠ نائبا ، للأمانة العامة والدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس.

ويتضمن التعديل  إضافة الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالإسعاف الذين يعملون لمكافحة جائحة فيروس كورونا الذين يتوفاهم الله أثناء العمل باعتبارهم شهداء.

وقال النائب، فى المذكرة الإيضاحية المقدمة منه، إن "الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالصحة هم جنود هذه المعركة التى تخوضها مصر لمحاصرة عدوى كورونا بكل السبل، وواجب على كل طبيب أن يؤدى دوره على الوجه الأمثل، فلابد من توجيه كل الشكر والتقدير لأطباء مصر لدورهم الملموس فى أزمة كورونا"، مؤكدا أنهم خط الدفاع الأول لنا فى مواجهة فيروس كورونا، وعبارات الشكر والثناء لا تستطيع أن تفي حقهم.

وأضاف أن دور الأطباء وهيئات التمريض والعاملين بالصحة ومقدمي الخدمات الصحية لعلاج المصابين بـ كورونا لا يقل عن دور الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، لذا يجب تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لهم في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر، لذلك كان لا بد من إضافة هؤلاء الأبطال لهذا القانون.

وتابع: "لذا نقترح إضافة جملة وتعديل القانون والقائمين على مواجهة فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى للمادة الأولى في صدر القانون لأن دورهم لا يقل عن دور الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب".

واستطرد: "كما قمنا بإضافة تعريف القائمين على مواجهة الجوائح والأوبئة الفيروسية كالآتي: الأطباء وأطقم التمريض والعاملين على مواجهة الجوائح والأوبئة".

وينص القانون على الآتي:

"مشروع قانون"

فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم:

باسم الشعب،
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور،

رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

 (المادة الأولى)

تضاف جملة والقائمين على مواجهة فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى للمادة الأولى

لتكون نصها كالآتي:

المادة الأولى:

تسري أحكام القانون المرافق على الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم، والقائمين على مواجهة فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقا لأحكام القانون المرافق، وبالضوابط والإجراءات الصادرة تطبيقا له، ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناءً على عرض الوزير المختص.

(المادة الثانية)

يضاف التعريف الآتي للمادة (1) نصها الآتي:

11-  القائمون على مواجهة فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى: الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالإسعاف على مواجهة فيروس كورونا وأي جوائح أو أوبئة أخرى.

 (المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
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