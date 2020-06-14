بتكلفة 4 ملايين جنيه.. إحلال وتجديد محطة رفع الصرف بمطاي

قال خالد عبد الرؤوف رئيس مركز مدينة مطاي شمال المنيا، إن المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة المياه أصدر قرارا بإحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بمطاي، وذلك لإحلال وتجديد عدد ٣ طلمبات بالمحطة بتكلفة تقريبية تصل إلى ٤ ملايين جنيه.









يأتي ذلك في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحى علي الاهتمام بمحطات الرفع وضرورة عمل عمليات إحلال وتجديد لطلمبات تلك المحطات لزيادة كفاءة العمل بمحطات الصرف الصحي بمطاي.





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وسوف تتم عملية الإحلال والتجديد بالتنسيق بين شركة المياه الشرب والصرف الصحي بمطاي ومجلس مدينة مطاي.







