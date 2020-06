ارتفاع أعداد قتلى ومصابي انفجار ناقلة غاز في الصين إلى 191 شخصا.. فيديو

ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم نتيجة انفجار ناقلة تحمل الغاز الطبيعي المسال في مدينة ونلينج ببلدية تايتشو بمقاطعة تشجيانج بشرق الصين إلى 19، بينما وصل عدد المصابين إلى 172، بحسب ما أعلنه نائب عمدة ونلينج تشو مينجلانج، اليوم الأحد.

وبحسب "تشاينا ديلي" قال مسؤول المدينة في مؤتمر صحفي إنه حتى الآن لقى 19 شخصا مصرعهم و172 آخرين يعالجون في المستشفيات إثر إصابتهم في الانفجار.

تظهر لقطات فيديو للانفجار على الإنترنت مدى قوته التي تلقي بالمركبات في الهواء وتصل إلى منازل سكنية قريبة. يخشى كثير من الناس أن يكونوا تحت الأنقاض. يمكن رؤية جزء كبير من الطريق مغطى بضباب دخاني أسود كثيف وبؤر مشتعلة متناثرة.

وبحسب ما ورد نشرت السلطات المحلية 34 محرك إطفاء و 138 قائدًا لمواجهة الحريق مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

في مساء يوم السبت، اشتعلت النيران في ناقلة وانفجرت أثناء سيرها على الطريق السريع، مما تسبب في حريق هائل ضرب منشأة تابعة لمصنع قريب، مما أدى إلى حدوث انفجار ثان.

#UPDATE CCTV footage and on-site videos show the moment of the oil tanker truck explosion in East China. pic.twitter.com/gZj0ogQdff