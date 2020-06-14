AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين تسجل أعلى معدل إصابات بـ كورونا منذ أبريل الماضي

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:43 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت الصين اليوم الأحد، ارتفاعا مفاجئا في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وسط مخاوف من ظهور موجة ثانية للوباء  في العاصمة بكين.

وبحسب التفلزيون الصيني، سجلت الصين 19 إصابة مستوردة بفيروس كورونا، و38 إصابة محلية.

وأضاف أن الحالات الـ38 المسجلة بكورونا داخل البر الصيني بينها، 36 إصابة في بكين، وإصابتين في محافظة لياونينج.

وبذلك تكون الصين سجلت 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي الحصيلة اليومية الأعلى منذ أبريل الماضي، وانحسار تفشي الفيروس، ولديها في الوقت الحالي 129 إصابة نشطة في المستشفيات، بينها حالة واحدة حرجة.

بينما واصلت الصين عدم تسجيل أي وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليتوقف إجمالي الإصابات عند 4634 شخصا.

كما سجلت الصين 9 حالات من دون أعراض.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مخاوف من موجة ثانية لوباء كورونا.. الصين تسجل أعلى معدل إصابات لأول مرة منذ 5 أسابيع

ب ١٠٢٩ حالة.. المدينة المنورة تسجل المركز الثاني في إصابات كورونا بالسعودية

الصين تسجل 14 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

التراجع مستمر.. المغرب يسجل صفر وفيات بـ كورونا.. و94 إصابة

الصين تسجل 5 إصابات جديدة بـ فيروس كورونا

منبع الفيروس.. الصين تسجل حالتي إصابة بـ كورونا

ترشيحاتنا

اقتناها الأمراء والملوك.. سيارة فريد الأطرش نادرة مثله

أستاذ باطنة بقصر العيني: 90% من حالات كورونا خفيفة جدا.. فيديو

أخبار الأهلي.. استياء في النادي عقب الحديث عن إلغاء الدوري.. و6 مطالب باجتماع اتحاد الكرة

محمد قدري.. وفاة شقيق الفنانتين نورا وبوسي

وصايا النبي قبل موته.. أهم 5 وصايا في ساعاته الأخيرة

بعد تصدرها التريند .. 5 فساتين لـ دنيا سمير غانم تبرز أنوثتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير فشار بالشوكولاتة والكراميل

طريقة تحضير سلطة الجمبرى بالنودلز .. فيديو

شاهد .. إصابات واعتقالات في مظاهرات ضد إسقاط التماثيل العنصرية في لندن.. صور