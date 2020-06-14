الصين تسجل أعلى معدل إصابات بـ كورونا منذ أبريل الماضي

أعلنت الصين اليوم الأحد، ارتفاعا مفاجئا في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وسط مخاوف من ظهور موجة ثانية للوباء في العاصمة بكين.





وبحسب التفلزيون الصيني، سجلت الصين 19 إصابة مستوردة بفيروس كورونا، و38 إصابة محلية.





وأضاف أن الحالات الـ38 المسجلة بكورونا داخل البر الصيني بينها، 36 إصابة في بكين، وإصابتين في محافظة لياونينج.





وبذلك تكون الصين سجلت 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي الحصيلة اليومية الأعلى منذ أبريل الماضي، وانحسار تفشي الفيروس، ولديها في الوقت الحالي 129 إصابة نشطة في المستشفيات، بينها حالة واحدة حرجة.





بينما واصلت الصين عدم تسجيل أي وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليتوقف إجمالي الإصابات عند 4634 شخصا.





كما سجلت الصين 9 حالات من دون أعراض.



