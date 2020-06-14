كينو.. مهارات وراتب مبالغ فيه.. ماذا قدم البرازيلي مع بيراميدز وفرصة عودته للدوري المصري

شهدت الساعات الماضية أنباء جديدة عن مفاوضات كثيرة مع البرازيلى ماركوس كينو ، لاعب فريق بيراميدز والمعار للجزيرة الإماراتى.





وكان كينو أحد العناصر الاساسية فى بيراميدز ، وشارك معهم فى الكثير من المباريات، وحقق العديد من الاهداف والانجازات الفردية مع الفريق، كما أنه ظهر بمستوى أوروبي في الدوري المصري.





ويرصد لكم صدى البلد، فى السطور التالية كل ما قدمه كينو مع بيراميدز منذ التعاقد معه وحتى الرحيل الى الجزيرة الاماراتى على سبيل الاعارة..





شارك اللاعب مع بيراميدز فى 33 مباراة منها 32 بالدورى وواحدة بكأس مصر ، سجل 10 اهداف وصنع 11 لزملاؤه فى الفريق ، ولم يحصل وى على انذاران فقط خلال ارتداؤه قميص الفريق السماوى .









وكشفت تقارير صحفية أن كينو، قد يعود إلى الدوري البرازيلي بعدما دخل نادي أتلتيكو مينيرو في مفاوضات لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان قد صرف مجلس إدارة النادي الأهلي النظر بشكل نهائي عن التعاقد مع البرازيلي كينو ، لراتبه الكبير الذي قد يثير فتنة داخل صفوف الفريق بين باقي اللاعبين.



