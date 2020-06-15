استعدادا للدوري.. مدير الكرة بطلائع الجيش ينفعل ع الهواء: لم نتسلم منشوراََ من اللجنة الطبية.. فيديو

كشف أحمد المهدى، مدير الكرة بطلائع الجيش، عن موقف فريقه من عودة بطولة الدوري الممتاز.





وقال المهدي خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة النذاع على فضائية اون تايم سبورت، إنه من الصعب استكمال مسابقة الدورى بعد فترة التوقف التى بدأت منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب انتشار فيرس كورونا.





وأضاف المهدي، أن الفترة الماضية شهدت خوض 17 مباراة فى 32 أسبوعًا، فكيف سيتم خوض 17 مباراة أخرى فى 8 أسابيع فقط.





وأشار المهدي الى إن، طلائع الجيش أو أى نادى أخر لم يتلقوا منشورًا من اللجنة الطبيبة باتحاد الكرة أو وزارة الشباب والرياضة بكيفية الاجراءات الاحترازية التى يجب على الأندية اتباعها أو القيام بها قبل اتخاذ قرار عودة النشاط.





وانفعل المهدي ع الهواء قائلاََ: "مش معقول يطلع قرار يقولى نبدأ من بكرا وأحنا لسة مش مستعدين".



