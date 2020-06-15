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بعد النصب عليها.. 10 صور جمعت بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:55 م
صدى البلد
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رنا عصمت

ظهرت أزمة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد الوزيري على الساحة الفنية عقب حديث هيفاء وهبي عن تعرضها للسرقة على يد مدير أعمالها محمد الوزيري.


ونشرت الفنانة هيفاء وهبي عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام "ستورى"  وكتبت عليه:" قال الله وقال الرسول وانت أكبر نصاب بمصر.. بينى وبينك القضاء".


وتتميز  الفنانة هيفاء وهبي بجمالها الساخر بقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التى تخطف بها الأنظار فى المناسبات والحفلات.


لذلك نعرض لكم مجموعه من الصور الفنانة هيفاء وهبي برفقة مدير اعمالها السابق.

بعد النصب عليها.. 10 صور جمعت بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق
بعد النصب عليها.. 10 صور جمعت بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق
بعد النصب عليها.. 10 صور جمعت بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق
بعد النصب عليها.. 10 صور جمعت بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق
بعد النصب عليها.. 10 صور جمعت بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق
بعد النصب عليها.. 10 صور جمعت بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق
بعد النصب عليها.. 10 صور جمعت بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق
بعد النصب عليها.. 10 صور جمعت بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق
بعد النصب عليها.. 10 صور جمعت بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق
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