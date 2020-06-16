قبل استئناف البطولة.. اللجنة الأوليمبية: إجراء مسحة كل 3 أيام للاعبي الدوري أمر الصعب

كشف حسن كمال رئيس اللجنة الطبية في اللجنه الاوليمبية عن أبرز الإجراءات الاحترازية التي ستتبع عقب قرار استئناف بطولة الدوري المصري يوم 20 يوليو المقبل. اللجنةالإجراءاتالاحترازية





وأك د حسن كمال في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت 2 " أن هناك إجراءات طبية مفصلة ستتخذ بشأن كافة الرياضات التي ستستئنف نشاطها خلال الفترة المقبلة .





الإجراءات الاحترازية؛ مشددا على أنه سيتم إجراء مسحات لكل لاعبي الدوري المصري قبل استئناف البطولة ولكن سيكون اجراؤها كل 3 ايام امر مكلف للغاية . وأضاف أن كرة القدم ايضا سيكون لها ملفا خاصا بشانمشددا على أنه سيتم إجراء مسحات لكل لاعبي الدوري المصري قبل استئناف البطولة ولكن سيكون اجراؤها كل 3 ايام









وأكمل أن سيتم تحديد آليه تجمع اللاعبين في المران و الجلوس على دكة البدلاء وكيفية التواجد في المقصورة أثناء المباريات .





أما بشأن إصابة أحد اللاعبين في أحد الفرق وكيفية التصرف وقتها؟ وهل سيتم عزل الفريق.؟ بأكمله فأكد أن في حال إصابة أحد اللاعبين مهما كان اهميته بالنسبة للفريق فسيتم عزله وإجراء مسحات لجميع لاعبي الفريق .





وأكمل أنه سيتم إجراء قياس حرارة اللاعبين باستمرار واتباع كافة إجراءات الوقاية اللازمة.