الذعر يصيب المواطنين بعد سماع أصوات مرعبة في أحد مساجد الكويت.. فيديو

أثار أحد المضطربين نفسيا في منطقة الزهراء بالكويت حالة من الرعب والفزع بين المواطنين بعد أن هلل بأصوات عالية في مكبرات الصوت الخاصة بالمسجد الموجود بتلك المنطقة.

تداول رواد التواصل الإجتماعي عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" ، مقطع فيديو سمع من خلاله أصوات مرعبة صادرة من مسجد عبر مكبرات الصوت في الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين.





يظهر في المقطع الذي يبدو أن أحد المضطربين النفسيين كسروا باب المسجد و دخل و فتح مكبرات الصوت بأعلى صوت فيها و بدأ يتمتم بكلمات وأصوات مرعبة في الميكرفون مما بث الذعر في قلوب السكان.





ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية ، أنه على الفور اتجهت مجموعة من رجال الأمن إلى المسجد ، و عثروا على شخص بداخله كسر باب المسجد و حاول الفرار و لكن تمكنت المجموعة من القبض عليه.





تبين من خلال التحقيقات أن ذلك الشخص هو مريض نفسيا ، و تم إيداعه بمستشفى لعلاج الامراض النفسية بالكويت.