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أخبار البلد

بينهم 6 من ذوي الهمم.. القوى العاملة: تعيين 128 شابًا بالسويس

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:08 م
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة عن تعيين مديرية القوى العاملة بالسويس 128 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى بالسويس، منهم 6 من ذوى الاحتياجات الخاصة، واستخراج 241 شهادة قيد "كعب عمل"، وتسجيل مجموعة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ومن العمالة الفنية وغير الفنية، وذلك من خلال المكاتب الخمس الموجودة بالأحياء لتشغيلهم فى نطاق المحافظة.

وقال "سعفان": إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.


وأوضح حاتم جاد الرب مدير المديرية فى تقريره الشهرى لوزير القوى العاملة أن المديرية تابعت خلال مايو الماضى صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه عن طريق البريد والبنك الزراعى المصرى لنحو 1838 عاملا صرفوا  919 ألف جنيه.

وتلقت 6 شكاوى فردية، تم تسوية 3 منها، وإحالة شكوى إلى المحكمة العمالية، وما زال هناك شكوتان تحت البحث والدراسة، فضلا عن إنهاء إضراب بالشركة الوطنية للصناعات الحديدية NSF  يعمل بها 1213 عاملا قطاع استثمارى - خارجى وعودة العمل بها بعد تلبية طلبات العمال القانونية.

وأشار مدير المديرية إلي أنها قامت بزيارة ميدانية لـ 15 مخبزًا وتحويل عامل من العاملين بالمخابز إلى الكشف الطبى، منوها إلى أنه بمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قامت حملات لمفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية بمتابعة هذه الإجراءات والتأكد من تعقيم المنشآت والمركبات التى تقل العمال، حفاظًا عليهم من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
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