لتسجيل قراءات العدادات.. مياه الدقهلية تفعل استخدام تطبيق قراءتي

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية في تفعيل استخدام تطبيق "قراءتي"، والذي يمكن للعملاء من خلاله إدخال قراءات العدادات الخاصة بهم، وذلك للتيسير عليهم من خلال استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة؛ خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الشركة للحد من انتشار فيروس كورونا، ولتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي.





وصرح المهندس خالد نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب؛ بأن تطبيق قراءتي سوف يساهم في القضاء علي مشكلة تراكم القراءات بالعدادات، والتي تواجه عدد من المواطنين، وسيتمكن العملاء من خلاله متابعة استهلاكهم بشكل دوري، مما سيساعد في ترشيدهم للاستهلاك، والتحكم في قيمة فواتيرهم.





وأضاف أن تطبيق "قراءتي" أطلقته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ويمكن تحميله وتشغيله على أي موبايل، وذلك من خلال تسجيل بيانات العميل المدونة بفاتورة المياه.





وأشار إلى أن التطبيق يتيح له إضافة صورة العداد لضمان سلامة عملية المحاسبة، ويمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي:



