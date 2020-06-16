فخر العرب.. حسين الشحات يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده

هنأ حسين الشحات لاعب الفريق الأول بالنادى الاهلي النجم محمد صلاح بمناسبة عيد ميلاده الـ 28





ونشر حسين الشحات صورة له برفقة محمد صلاح عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور "إنستجرام" وعلق على الصورة قائلا: "كل سنة وانت طيب يا فخر العرب".





واحتفل امس الاثنين، نجمنا محمد صلاح، جناح نادي ليفربول والمنتخب المصري لكرة القدم، بعيد ميلاده الثامن والعشرين.





وعادت فرق البريميرليج للتدريبات تمهيدا لاستئناف الدوري الإنجليزي يوم 17 يونيو المقبل، بعد تجميدها لمدة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.



