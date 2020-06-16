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رياضة

فخر العرب.. حسين الشحات يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:51 م
صلاح والشخحات
صلاح والشخحات
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محمد بدران
هنأ حسين الشحات لاعب الفريق الأول بالنادى الاهلي النجم محمد صلاح بمناسبة عيد ميلاده الـ 28 

ونشر حسين الشحات صورة له برفقة محمد صلاح عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور "إنستجرام" وعلق على الصورة قائلا: "كل سنة وانت طيب يا فخر العرب".

واحتفل امس الاثنين، نجمنا محمد صلاح، جناح نادي ليفربول والمنتخب المصري لكرة القدم، بعيد ميلاده الثامن والعشرين.

وعادت فرق البريميرليج للتدريبات تمهيدا لاستئناف الدوري الإنجليزي يوم 17 يونيو المقبل، بعد تجميدها لمدة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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