بعد تداوله على مواقع التواصل .. ضبط فتاة وصديقها لتصويرهما فيديو مخلا

تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو مخلا بالآداب العامة لإحدى السيدات صحبة أحد الأشخاص وقيام آخر بالتصوير.









وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيدة المشار إليها وبحوزتها قطعة لمخدر الحشيش وسيجارة مخلوطة بذات المخدر، وجهاز "لاب توب" مُحمل عليه بعض الصور والمشاهد المخلة بالآداب، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى، 5 بطاقات إئتمانية.









كما تبين أن الشخص الظاهر بالفيديو والذى يقوم بالتصوير قد سبق ضبطه لقيامه بتزعم تشكيلًا عصابيًا بالإشتراك وآخرين وإنشائه قناة على المواقع الإلكترونية لبث مقاطع فيديو مخلة.



