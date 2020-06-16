لطيفة تروج لأغنيتها الجديدة للشمس.. فيديو





نشرت لطيفة صور جديدة لها من داخل التسجيل وعلقت عليها قائلة :"احنا ولاد العز ولا الجود بالعزم ما يصعب علينا شي

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وتابعت قائلة :"لينك الأغنية في البايو .. #Lelshams #Latifa #New #Song #لطيفة #للشمس #جديد #خليك_بالبيت".





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تقول كلمات الأغنية :" للشّمس من بعد الغياب طلوع .. واللّيل ظا يطوّلش بينا ظلامو .. يا حلم عايش ما عرف ممنوع .. لازم يجيه الصّبح وتضوى ايّامو".





مازال عندي حب بيه انعيش .. وجوانحي مازال فيهم ريش ..فوق السّحاب انطير ما انوطّيش .. مادام عندي قلب ينبض حي .. فيّا العيون الحالمه بالنّور .. ما انخاف م ليّام كان ادّور .. ما يهمني لوكان عالي السّور .. لازم عيوني اتشوف يوم الضي".



